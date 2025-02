Scelte di pace, cattolici a confronto

"Nel contesto attuale è sempre più diffusa una cultura strisciante che giustifica la guerra e quasi pare voler preparare l’Europa al conflitto come necessità inevitabile, rallentando la ricerca della pace con ogni mezzo come via prioritaria. Ci sembra essenziale continuare la ricerca di vie di pace". Con queste parole, alcune associazioni cattoliche (Settore adulti Ac Ferrara-Comacchio, Acli provinciali, Comunità Papa Giovanni XXIII, Ccsi Università di Ferrara) annunciano un’iniziativa dal titolo ‘Scelte di pace’ che si svolgerà stasera alle 21 alla parrocchia di San Giacomo, via Arginone 165.