Scelti i bozzetti per i palii Omaggio all’arte ferrarese

Un Palio nel segno dell’arte ferrarese. Sono stati scelti i bozzetti per i palii dell’edizione 2023 della manifestazione e presto verranno presentati ufficialmente. Nei giorni scorsi, nella sede di via Dè Romei del liceo artistico Dosso Dossi, si è riunita la commissione designata per individuare i drappi da realizzare per le corse di quest’anno. All’incontro erano presenti Nicola Borsetti e Matteo Cristofori rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ente Palio, Angela Poli, Gigi Braghiroli e Lena Fabbri, componenti della Commissione scuola dell’Ente Palio, Francesca Barbieri, Laura Sangiorgi e Simona Rondina rispettivamente preside e docenti del liceo. I bozzetti proposti, su cui la commissione si è pronunciata, erano relativi al progetto coordinato da Rondina (progetto Palio 2023, classe V A arti figurative del Dosso Dossi). Lo stile che deve caratterizzare questa edizione, come anticipato, è la ferraresità, per sottolineare la tradizione che rappresenta la manifestazione. Si è poi scelto di rendere omaggio agli artisti ferraresi.

Oltre all’iconografia-simbologia del santo protagonista e alla scelta stilistica che doveva tener conto della poetica di un artista ferrarese a piacere – criteri imprescindibili – sul drappo devono essere presenti il numero di edizione LIV (54) e lo stemma del Comune di Ferrara. Le tele misurano 60 x 150 centimetri e sono dipinte a olio. Ecco i nomi degli allievi che hanno realizzato i bozzetti scelti. Per il palio verde di San Paolo, corsa delle putte, Beatrice Azzari. Per il palio rosso di San Romano, corsa dei Putti, Nikolas Battaglioli. Per il palio bianco di San Maurelio, corsa delle asine, Pietro Pavani. Per il palio oro di San Giorgio, corsa dei cavalli, Francesco Bonazza. Novità per la 54esima edizione delle corse, il premio Gianfranco Goberti: è stato scelto un quinto palio dalla commissione, ritenuto meritevole per la resa pittorica e lo stile ispirato a Gianfranco Goberti, ex preside dell’istituto e grande artista ferrarese da poco scomparso. Il nuovo Palio sarà utilizzato come premio ancora in fase di definizione. Il bozzetto scelto è stato realizzato da Agata Bovolenta.