Schegge di ‘900 Guanciale a teatro

‘Europeana’ di Patrik Ourednik arriva in Emilia Romagna con tre date al teatro Comunale (oggi e domani alle 20.30 e domenica alle 16). Protagonista è Lino Guanciale (foto Luca A. d’Agostino), che dello spettacolo cura anche la regia. Domani alle 18 al Ridotto Guanciale e il fisarmonicista Marko Hatlak incontrano il pubblico. Europeana è un susseguirsi di scampoli, brandelli, flash dalla storia europea novecentesca. È un rimbalzare di notizie in lungo e in largo per un secolo, più che breve, denso: entusiasmi, tragedie, slanci, efferatezze, sarcasmi, passioni e guerre... Pare un vortice di contraddizioni Europeana: forse questo è stato il Novecento, di cui portiamo ancora i segni. Il praghese Patrik Ourednik ha raccolto quel turbine di voci, di follie e aspirazioni

come da una civiltà o un futuro lontani, e le ha riunite in un solo respiro. Finisce per essere una storia di mille storie, in cui ci getta Guanciale, avvolto dai frammenti musicali del fisarmonicista sloveno Marko Hatlak.