Schiacciato dalla gru mentre lavora Operaio in fin di vita al Maggiore

Grave infortunio sul lavoro ieri di prima mattina ad Argenta. A farne le spese un uomo di 55 anni, di origini moldave, dipendente di una ditta conto terzi di Padova, la "Grouma Servizi". Che a quell’ora, erano circa le 7, manovrava una gru, intento a rimuovere e calare a terra le lastre di copertura in eternit sul tetto di un capannone della società che ha esternalizzato l’intervento: la "Scm". Una impresa questa che, in via Copernico, zona industriale Sant’Antonio, produce macchinati per la lavorazione e l’estrusione di materiale plastico.

Ancora non è ben chiara l’esatta dinamica del sinistro, su cui indagano i carabinieri della stazione di Argenta e Codifiume, nonchè il personale dello Spsal. Fatto sta comunque che all’improvviso il suddetto mezzo di sollevamento ha ceduto, ed è crollato, svincolandosi dal suolo e ripiegandosi sul ponteggio, anche sotto il peso dei pannelli caricati dal braccio elevatore. Quanto basta ed avanza insomma perché l’operatore venisse travolto, schiacciato, restando senza via di scampo.

Ad estrarlo da quella prigione, praticamente esanime, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Portomaggiore.

Il ferito, ricevuti i primi soccorsi da un’ambulanza del 118, che ha raccolto anch’essa l’sos, viste le gravissime condizioni in cui versava, ha allertato l’elimedica.

Che, levatasi in volo da Bologna, lo ha trasportato all’ospedale Maggiore.

Accolto in pericolo di vita il 55enne è stato ricoverato in rianimazione, nel reparto terapia intensiva con un primo bollettino di prognosi riservata e fino a ieri sera le sue condizioni restavano molto gravi.

Sul luogo dell’incidente si sono portati anche gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ausl di Ferrara, per gli opportuni rilievi e controlli del caso.

"La nostra comunità è vicina a tutti i lavoratori dell’azienda e dei suoi collaboratori – ha commentato il sindaco Andrea Baldini nell’apprendere la triste notizia –, speriamo di poter ricevere al più presto rassicurazioni sullo stato di salute di chi è stato coinvolto".

Nando Magnani