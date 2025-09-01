"Schiamazzi e minorenni con alcol al parco"

Schiamazzi fino a mezzanotte, a volte anche oltre. Una quindicina di minorenni tra i 15 e i 17 anni, l’altra notte, al parco delle Ochette, a Pontelagoscuro, hanno di nuovo attirato l’attenzione dei residenti per rumori molesti e per le condizioni in cui lasciano ogni volta l’area verde, frequentata da famiglie con bambini. Il racconto dei residenti non lascia spazio a dubbi: "Erano una quindicina e avevano bottiglie di vino e alcol. Urlavano e avevano quelle casse che diffondono la musica ad alto volume. Uno di loro si è sentito male e ha vomitato. Un altro era steso su una panchina. E parliamo soltanto di ragazzini".

Intorno a mezzanotte il gruppo di giovani si è spostato: "Dopo aver abbandonato di tutto, sono andati nel sottopasso della ferrovia. il loro quartier generale. Qui hanno continuato la festa. Se ne sono andati perché i residenti hanno chiamato i carabinieri e hanno capito che era ora di cambiare aria". Fra gli abitanti che si sono rivolti agli uomini dell’Arma, l’ex consigliera Anna Ferraresi: "Erano sotto le mie finestre. ho visto in diretta cosa stavano facendo. Avevano molte bottiglie di alcolici, nonostante la giovane età. Erano tutti minorenni, che hanno scambiato la notte per il giorno, con rumori molesti e schiamazzi fino a tarda ora. Ci sono famiglie che si vogliono riposare, ma diventa impossibile. Anch’io sono stata tra i residenti a segnalare il gruppetto e i rumori molesti. All’arrivo dei carabinieri si erano già spostati nel sottopasso. Il problema è che si tratta di ragazzini senza nessun controllo. Almeno due di loro, a causa degli alcolici, si sono sentiti male".