"Schianti e bracconieri, così il 30% dei nostri lupi sparisce e trova la morte"

Nel primo video, girato nelle Valli del Mezzano, viene ripreso un branco di 5 esemplari. Nel secondo, nella stessa area, ’protagonista’ è un branco di otto lupi, 2 adulti e alcuni giovani. Stanno giocando. E’ il rende vu del mattino. L’ultimo filmato, ancora nel Mezzano, ritrae sette carnivori. Sono stati registrati – si usano fototrappole – durante le operazioni di studio della specie di Università e Parco Delta del Po. Si riferiscono al triennio 2021-2023.

Quanti sono i lupi nella nostra provincia?

"Quei video riguardano lo stesso nucleo che in certi periodi diventa più numeroso, per l’arrivo magari di cuccioli", risponde Mattia Lanzoni, ricercatore dell’università. Studia il lupo di pianura da cinque anni.

Quindi, quanti sono in tutto?

"Nella nostra provincia una ventina di esemplari. I nuclei sono tre, quello del Mezzano (Comacchio, Ostellato, Portomaggiore), quello di Campotto e di Bondeno"

La dieta?

"Le nutrie, anche se il menù varia un po’"

Hanno gusti diversi?

"Nel Mezzano la dieta a base di nutrie è dell’85%. A Campotto scende al 70, si cibano anche di caprioli"

L’avvistamento più vicino a Ferrara?

"A 3 chilometri a sud, in via Ravenna. Si trattava di una femmina. Poi sono stati visti due giovani in via Comacchio"

Avete un piano con il Comune di Ferrara?

"Sì, un piano per fare un cesimento, individuare la consistenza della popolazione di questi animali nella zona della città, delle sue frazioni"

Avete mai trovato lupi morti?

"Sì, due per incidenti stradali sulla Ferrara Mare e nella strada da Argenta a Campotto. Due esemplari, sempre a Campotto, sono ’spariti’ qualche anno fa. Temiamo siano stati vittime di bracconieri. Il 30% dei lupi muore per incidenti e bracconaggio, percentuale confermata anche nella nostra provincia".