Schianto a Mizzana. Finisce contro un pilone. Giovane in gravi condizioni

Un violento incidente stradale si è verificato nella notte tra ieri e lunedì a Mizzana, in via Catena, nel tratto di strada che passa sotto l’autostrada. Un giovane di 27 anni di nazionalità albanese, alla guida di una potente Audi Q5, ha perso il controllo del veicolo intorno a mezzanotte, andando a scontrarsi frontalmente contro uno dei piloni in cemento armato che sostengono il ponte autostradale. L’impatto è stato molto violento. Immediata la chiamata degli automobilisti di passaggio ai soccorsi. La situazione ha richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco del distaccamento di Bondeno che erano impegnati in un altro servizio in città, chiamati dalla centrale di Ferrara.

I pompieri sono accorsi prontamente sul luogo dell’incidente per estrarre il conducente dalle lamiere dell’auto e affidarlo ai sanitari. Il giovane, rimasto ferito in modo grave, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato all’ospedale di Cona. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero critiche. Le cause che hanno provocato l’uscita di strada dell’Audi sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi del caso. Si stanno valutando diverse ipotesi, tra cui l’alta velocità, le condizioni della strada, una distrazione improvvisa del conducente. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di verifica al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non ci sono state altre auto coinvolte. I vigili del fuoco del distaccamento di Bondeno hanno potuto arrivare tempestivamente sul luogo dell’incidente in tempi rapidi perché avevano appena terminato in città la verifica di un principio di incendio. La squadra del turno notturno era dunque al completo e operativa. Usciti alle 23, sono rientrati al distaccamento di Bondeno alle 3.