Schianto in A13, morte mamma e figlia: il padre indagato per omicidio stradale

Ferrara, 28 settembre 2023 – Omicidio stradale, questa l'accusa che la Procura muove al 50enne che era alla guida della Saab che si è schiantata contro un tir, rimanendo poi schiacciata nella carambola mortale, ieri mattina in A13 dove hanno perso la vita la moglie, Maria Grazia Forgetta, e la loro figlioletta Gioia che avrebbe festeggiato 6 anni lunedì.

Una tragedia nella tragedia, una famiglia straziata nell'ennesimo incidente stradale del ferrarese. Un atto dovuto, quello firmato dal pm Stefano Longhi, che ha disposto una perizia cinematica che dovrà fare luce su quanto accaduto al chilometro 40, direzione sud, dell'autostrada tra i caselli di Ferrara Sud e Nord.

L'incidente mortale sull'A13

Intanto, la bimba di 5 anni morta è la quarantesima piccola vittima sulle strade italiane dall'inizio dell'anno, un numero che supera già quello dell'intero 2022, quando i decessi furono 39, dieci in più rispetto al 2021 (+34,5%). Lo fa sapere l'Osservatorio dell'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale. "Una grande sconfitta. Nessuno dica non credevo, non sapevo...”, commenta il presidente Giordano Biserni.

L'Asaps monitora anche, come di consueto, gli incidenti stradali nei fine settimana: nell'ultimo weekend (22-24 settembre) le vittime sono state 25, contro le 36 del fine settimana precedente. Sono morti dieci motociclisti, 8 automobilisti, 5 pedoni e due ciclisti. La vittima più giovane una bambina di 8 anni, la più anziana una donna di 94. Sono state 5 le vittime in Lazio, 3 in Piemonte, Lombardia, Puglia, 2 in Calabria, Emilia-Romagna e Campania, una in Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Marche e Sardegna.