Schianto, addio tra le lacrime Sulla bara il casco e la tuta "Ciao Maio. Per sempre grazie"

di Mario Tosatti

"Ciao Maio, grazie per essere stato così com’eri". In un clima di profonda commozione si sono tenuti, nella chiesa della Sacra Famiglia, i funerali di Alessio Maini ‘Maio’. Il motociclista di 38 anni, residente in via Zola a Porotto, operaio in un’azienda di cablaggi, è deceduto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto, in via Canonici dopo aver perso il controllo della sua moto Ducati Monster per poi sbattere contro un’auto in sosta.

All’arrivo del feretro un composto silenzio tra la commozione dei molti amici, alcuni con il casco in mano a ricordare la passione della moto condivisa con ‘Maio’, colleghi di lavoro e conoscenti. Tutti arrivati per dare l’ultimo saluto ad Alessio Maini. Sulla bara i fiori di mamma Rossella e papà Davide, la tuta da motociclista ed il casco del figlio, oltre ad una sua foto. La funzione religiosa è stata celebrata da don Marco Giovanni Bezzi e don Marco Viti, quest’ultimo parroco di Porotto. Un dolore straziante per il padre e la mamma. La donna si è messa in ginocchio davanti alla bara per baciare la foto ed è stata sorretta per tutta il tempo. Un sentimento di smarrimento troppo grande per la perdita improvvisa dell’unico figlio. Nelle parole del parroco don Marco Giovanni Bezzi il ricordo di Alessio Maini. "Un ragazzo – le sue parole – cresciuto nella scuola materna della sacra famiglia, educato e corretto, sapeva sempre dire la parola giusta al momento opportuno. Un giovane che ha avuto valori profondi, frequentava questo quartiere e giocava a calcio crescendo insieme ad altri ragazzi. Oggi ci troviamo qui a piangerlo e ci fermiamo a riflettere cercando risposte ai nostri perché. Alessio – ha aggiunto don Bezzi – ci ha lasciato con un dolore lancinante e scioccante. Non lo dimenticheremo mai, ora ad accoglierlo ci sarà la sua amata nonna Gabriella". Il parroco si è poi rivolto a mamma Rossella e papà Davide: "Alessio sarà sempre con noi come una stella luminosa". Al termine della funzione, la lettura di alcuni ricordi, un amico ha ripercorso i momenti trascorsi fin dall’incontro alle scuole medie.

"Maio piaceva alla gente, persona sensibile e simpatico, ci è sempre stato vicino". Un’altra amica tra le lacrime ha ricordato: "Maio eri un punto fermo per tutti noi, riusciva sempre a strapparci un sorriso. Davvero grazie per tutto". Nelle ore che hanno preceduto i funerali anche un commosso ricordo social di papà Davide e mamma Rossella con alcune immagini del figlio Alessio: "Ciao Amore, ti vogliamo ricordare così sereno e felice. Ti amiamo papà, mamma e tutti coloro che ti hanno voluto bene, so che si sarai sempre accanto a noi". Al termine dei funerali la salma è stata trasportata al cimitero di Porotto, frazione originaria della famiglia di Alessio Maini. Una tragedia che ha fatto molto discutere, su via Canonici sono ancora visibili i segni del cambio di direzione della moto in prossimità di una buca, poi chiusa con dell’asfalto. A tal proposito nei giorni scorsi la procura di Ferrara ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare la dinamica. Nell’incidente in cui ha perso la vita Alessio Maini, tra le ipotesi proprio l’avvallamento nell’asfalto coperto dopo il fatto.