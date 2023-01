Schianto all’incrocio, auto finisce capovolta

Schianto in via Bentivoglio all’incrocio con via Maragno (Barco) nella mattinata di ieri intorno alle dieci. L’impatto tra una Fiat 500 e una Dacia Sandero, quest’ultima si è capovolta ed è finita con le ’ruote all’aria’. Tre i feriti. Il conducente della Dacia Sandero con il passeggero – una donna – ed anche il conducente della Cinquecento. L’impatto pare sia dovuto al mancato rispetto di una precedenza. Saranno comunque gli uomini della polizia municipale che sono intervenuti per i rilievi a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. I passanti si sono fermati lungo la via incuriosità da quell’auto cappottata lungo la via, il traffico è stato bloccato per parte della mattinata proprio per rimuovere il veicolo.