Schianto all’incrocio del Ponte della Vela Un ferito trasportato in ospedale

Un ferito, fortunatamente non in pericolo di vita, condotto in ambulanza all’ospedale di Cento e un’auto precipitata giù dalla scarpata dell’argine. E’ il bilancio di uno scontro quasi frontale, avvenuto sabato sera all’incrocio del Ponte della Vela. E’ l’incrocio che dalla strada che costeggia il Cavo Napoleonico e da Bondeno porta a San Carlo, si collega con la strada che unisce Casumaro e Mirabello. Le cause dello scontro sono al vaglio della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese che ha eseguito i rilievi. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda bianca, guidata dal sessantenne rimasto ferito e una Renault che per l’impatto è finita fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco.