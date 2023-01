Schianto all’incrocio, in due all’ospedale Coinvolti una macchina e un furgone

Un incidente, avvenuto ieri intorno alle 13.30 a Sant’Agostino, ha visto due uomini finire all’ospedale Sant’Anna di Cona, fortunatamente non in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto tra via Matteotti e via Bianchetti. Coinvolti nello schianto sono stati un furgone Fiat Ducato (condotto da un 40enne romeno) e una Ford Focus (guidata da un 47enne di Terre del Reno). L’incrocio in cui si è verificato il tutto è da diverso tempo al centro di problematiche legate alla sicurezza stradale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno chiamato l’elisoccorso per avere il supporto di un medico. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto. Dopo il trasporto dei feriti in ospedale, i militari sono rimasti in via Matteotti per ultimare i rilievi.