Schianto all’incrocio: muore a 83 anni: "Ad Anita lo conoscevamo tutti"

Stava andando in farmacia a Longastrino, poi nell’incrocio tra le vie Pagana e Valletta, si è scontrato con un altro veicolo, un Ford B Max condotto da una donna di 43 anni, rimasta leggermente ferita, mentre per l’occupante della Volkswagen Polo, Evaristo Bandini di 83 anni, la sorte non è stata altrettanto benigna. L’anziano ha perso il controllo dell’auto, finita fuori strada e poi si è cappottata. Per tutta la vita ha lavorato in un’azienda agricola di Longastrino, molto conosciuto nella zona il figlio Matteo, che abita ad Alfonsine; in un recente passato ha ricoperto la carica di presidente del comitato di frazione. Evaristo Bandini, oltre a Matteo, lascia la moglie e anche una figlia, anche lei non più abitante ad Anita. L’incidente stradale è avvenuto alle 8.20, i due veicoli marciavano a velocità moderata, si è rivelato decisivo sull’esito drammatico dell’incidente l’uscita di strada e poi il ribaltamento del veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica e un elicottero, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri per i riscontri della dinamica dell’incidente e la Polizia locale Valli e Delizie per la gestione della viabilità. Per l’uomo purtroppo non c’è stato più niente da fare. Molto dispiaciuto l’assessore ai Servizi sociali, Davide Zanotti per la morte del compaesano Bandini.

"Lo conoscevo molto bene – è il suo ricordo – lo avevo incontrato martedì scorso, nella farmacia di Longastrino, abbiamo scambiato due chiacchiere. Era una persona affabile, perbene, un cittadino rispettoso, riservato, mai sopra le righe. Ad Anita era un frequentatore del circolo Auser, che avevamo aperto l’anno scorso. Sono molto rammaricato, le mie condoglianze a tutta la famiglia". Si unisce al cordoglio generale anche il sindaco Andrea Baldini: "Conoscevo molto bene Evaristo, un volontario generoso, sempre pronto a dare una mano alle varie iniziative che si svolgevano in paese. Suo figlio è stato un apprezzato presidente del consiglio di frazione quando era sindaco Antonio Fiorentini. Sono vicino a Matteo e a tutta la famiglia".

Franco Vanini