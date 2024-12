Schianto, auto si ribalta. Due donne in ospedale

MESOLA

Pauroso incidente ieri mattina verso le nove, nella località Vallona, una zona tra il comune di Mesola e l’abitato di Monticelli per fortuna sembra senza conseguenze gravissime per le due occupanti, che si trovavano su una Fiat Panda che si è scontrata con un’Audi Q5 alla cui guida c’era un’altra donna. L’impatto fra la monovolume e la piccola utilitaria, ha visto quest’ultima rovesciarsi, strisciare per un breve tratto sul bordo della strada per poi finire ribaltata, con due ruote all’aria, dalla parte dell’autista e, oltre al vetro del cruscotto, distruggere parte della recinzione dell’abitazione prossima all’incrocio. Sulle cause dell’incidente sono in corso le valutazioni ma sembra, da una prima sommaria ricostruzione che una delle due auto non abbia rispettato la precedenza.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco della Caserma di Codigoro con una squadra formata da cinque unità, i carabinieri ed anche l’elisoccorso del 118 atterrato sulla strada. Anche l’Audi Q5 era finita parzialmente fuori strada, ma senza gravi conseguenze per la conducente ed anche per il veicolo rispetto ai danni subiti dalla Fiat. Le occupanti della Panda erano rimaste incastrate e mentre una di loro è riuscita ad uscire autonomamente per l’altra è stato indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno estratta dal veicolo e consegnata ai sanitari che l’hanno portata a bordo dell’elisoccorso per volare a Cona mentre l’altra signora è salita sull’ambulanza. Dalle prime notizie sembra abbiano riportato ferite di media gravita ma non sono in pericolo per la propria vita.

c. c.