Schianto contro un furgone, muore a 52 anni

A causa di un impatto fatale e mortale, ha perso la vita ieri mattina, intorno alle 11, Dennis Vincenzi, 52 anni di Bondeno. Lascia la moglie una figlia di soli dodici anni. La strada è un rettilineo che costeggia il corso del Cavo Napoleonico.

L’auto sulla quale viaggiava Vincenzi, una Dacia Duster che proveniva da San Carlo e procedeva in direzione Bondeno, si è scontrata frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, con un camioncino di Enel Distribuzione guidato da un dipendente con a bordo un altro addetto. Erano al lavoro e stavano procedendo da Bondeno verso Ponte Vela. Vincenzi faceva il metalmeccanico in un’azienda di Mirabello. Era un appassionato di Carpfisching.

L’ impatto è avvenuto in prossimità della ex discarica. Uno scontro tremendo. La Dacia si è ribaltata su sé stessa, rotolando e ribaltandosi nel campo adiacente alla carreggiata, mentre il camioncino, dopo lo scontro tremendo, è rimasto in bilico. La meccanica è al vaglio delle forze dell’ordine, con Carabinieri e Polizia Locale arrivati immediatamente sul posto. Le cause del frontale restano ancora inspiegabili. Non si possono escludere infatti per ora, visto il rettilineo e la giornata limpida di sole, né una distrazione né un possibile malore del conducente che ha perso la vita.

Salvo invece, ma portato in ambulanza all’ospedale di Cona per controlli e accertamenti, il conducente del camioncino Enel. Illeso il passeggero. Immediato l’intervento del 118. Sul posto, sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Bondeno e subito dopo anche la gru dalla centrale operativa di Ferrara. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo, con tutta l’attrezzatura e la professionalità necessaria, per estrarre il corpo di Vincenzi dalle lamiere e affidarlo ai sanitari. Ma purtroppo, per l’uomo, non c’era più nulla da fare.

Complesse per i vigili del fuoco anche le operazioni di recupero del mezzo che li hanno visti operare, utilizzando anche la grù, per oltre un’ora. Il paese si stringe intorno al dolore della famiglia. Era originario di Ospitale. La moglie Francesca è conosciuta per aver fondato lo Spal Club di Ospitale. "Eravamo amici da tanti anni, abbiamo pescato insieme, in alcune gare amatoriali – racconta un amico tra le lacrime -. Un ragazzo dal cuore grande".

Claudia Fortini