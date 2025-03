Schianto contro un palo. In bici perde il controllo. Gravissimo un giovane

Ha imboccato via Palantone a Porporana con la sua due ruote prendendo velocità a causa di una discesa molto ripida, poi in curva un 29enne di nazionalità bengalese ha perso il controllo della bicicletta ed è finito contro un palo. Un impatto fortissimo con il giovane che è rimasto gravemente ferito alla testa. È accaduto ieri pomeriggio: l’uomo lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Cona. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale Terre Estensi, il 29enne non si sarebbe accorto di una curva dopo aver preso velocità in discesa. La sua corsa è quindi finita contro un palo. Lo scontro violento gli ha procurato un trauma cranico. Sul posto è arrivata l’automedica per soccorrerlo. Da subito il codice del 118 per il giovane è stato quello rosso di massima gravità. Pare che il giovane stesse tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Forse nella fretta di raggiungere la sua abitazione deve aver perso il controllo della bicicletta in una curva che lo ha colto di sorpresa. Al punto da non riuscire ad evitare il palo.