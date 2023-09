Schianto contro una casa: ferita una donna

Un bambino di due anni che lamentava dolori alla spalla portato in ambulanza con la madre a Cona, e una donna ferita alla testa, sanguinante, che aveva perso, conoscenza condotta in ospedale con l’elisoccorso.

È questo il bilancio di un brutto incidente, che non ha visto coinvolte altre auto nell’impatto, avvenuto ieri mattina dopo mezzogiorno, nella stretta intersezione sulla strada arginale vicina al ponte sul Panaro, che porta all’innesto con uno degli ingressi al parcheggio della Casa della salute Borselli, e che procedendo conduce alla frazione di Santa Bianca di Bondeno.

L’impatto dell’auto è avvenuto contro l’edificio di proprietà del Consorzio di Bonifica. Un brutto incrocio scenario di diversi incidenti, anche se questa volta il sinistro è avvenuto nella strettoia di raccordo con l’ospedale.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi, gestito il traffico e collaborato ai soccorsi, consolando il piccolo nel momento in cui i sanitari stavano soccorrendo la donna gravemente ferita. Pare non essere in pericolo di vita, ma l’impatto dell’auto contro il manufatto è stato evidentemente importante. Da quanto emerge il veicolo, guidato dalla madre del piccolo che era seduto nel sedile posteriore, sul seggiolino, stava uscendo dal parcheggio della Casa della salute quando improvvisamente, svoltando a destra verso il centro di Bondeno, si è forse spaventata vedendo il sopraggiungere di un’auto, guidata da un uomo di Bondeno, che aveva tra l’altro il diritto di precedenza e andava a bassa velocità. A quel punto la donna ha sterzato brutalmente andando a impattare contro l’angolo dell’edificio della Bonifica.

Non c’è stato nessuno scontro tra le due auto perchè l’uomo è riuscito a frenare, e ha solo potuto assistere alla scena. Oltre al bambino, nel sedile posteriore era seduta anche una donna, di circa cinquant’anni, che è stata colei che ha subito le ferite più importanti, e che è poi stata condotta in ospedale in elisoccorso. Ha infatti sbattuto la testa, tanto che per le ferite ha improvvisamente perso conoscenza. Immediati i soccorsi dell’automobilista, sconvolto e preoccupato, che ha assistito alla scena, olte che di altre persone le quali, lavorando in ospedale, stavano rientrando dai servizi esterni. Sul posto, oltre a due ambulanze del 118, è arrivato anche l’elisoccorso, atterrato vicino al luogo dell’incidente in uno spazio verde. Resta la constatazione di un incrocio pericoloso e di uns terribile strettoia, che continuano negli anni a essere scenari di incidenti gravi e meno gravi. Una situazione che i cittadini confidano possa risolversi con i lavori in cantiere, che riguarderanno la Casa della salute e più precisamente la ristrutturazione dell’antica Villa Borselli e del parcheggio.

