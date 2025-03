Schianto dopo il lavoro. Due operai morti sul colpo

Il suono stridente di una frenata e, poi, il boato dell’impatto e delle lamiere che si accartocciano. Un incidente devastante quello di ieri mattina, a San Pietro in Casale, dove hanno perso la vita due colleghi, i marocchini Hicham Darifi (nella foto), 51enne residente a Poggio Renatico, e Hillal Sadiki, 42enne residente a Galliera. Ma torniamo ai fatti. Erano quasi le 8 del mattino. Hicham, alla guida, e Hillal, sul sedile del passeggero, erano a bordo di Volkswagen Touran. I due stavano percorrendo la sp4 Galliera, in quel tratto nota anche come via Coccaro: stavano facendo rientro a casa, entrambi dalle proprie famiglie, dopo un turno di lavoro all’Interporto. Ad un certo punto, però, all’altezza dell’intersezione con la via Rubizzano la Touran guidata da Hicham ha sbandato improvvisamente, è uscita di carreggiata e, in una frazione di secondo, è andata a collidere frontalmente con un camion che procedeva sulla sp4 Galliera, nella direzione opposta, ovvero verso Bologna. Alla guida del tir un croato 49enne che è rimasto illeso, anche se sotto choc.

La macchina dei due colleghi, ridotta a un ammasso di lamiere, dopo l’impatto è finita a bordo strada nella carreggiata dove sopraggiungeva il camion. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei tanti utenti della strada che in quel momento stavano transitando per andare a lavoro. Sul posto sono arrivati dapprima i vigili del fuoco, con un mezzo dal distaccamento di Cento, che hanno liberato i due marocchini dall’abitacolo della macchina. Con loro i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Hicham e Hillal, però, sono morti sul colpo nell’impatto con il camion. A fare i rilievi dell’incidente la Polizia Locale Reno Galliera che dovrà appurare le cause, al momento ignote, di questa tragedia. Ci sono volute cinque ore, in cui la strada è rimasta chiusa al traffico grazie anche all’ausilio di una pattuglia dei carabinieri locali, per ripristinare la viabilità. Dapprima è stato necessario liberare le carreggiate dai detriti e, poi, dai due mezzi coinvolti nell’incidente.

A ricordare, nel dolore, Hicham Darifi, anche la squadra di calcio in cui aveva militato anni fa: "L’Asd Maccaretolo calcio 1985 di San Pietro in Casale, si unisce all’immenso dolore della famiglia, della moglie e delle figlie, per la scomparsa prematura del carissimo amico e compagno di squadra Hicham. Riposa in pace Fratello". Sia Hicham che Hillal, arrivati in Italia da tanto tempo lasciano entrambi la moglie e i figli.

Zoe Pederzini