Schianto dopo la Spal. Cordoglio per ‘Pregno’: "Nel tuo sorriso c’era vita. Rimani nei nostri cuori"

Ferrara, 2 settembre 2024 – Commozione collettiva e incredulità per la scomparsa di Filippo Pregnolato. A centinaia, da Occhiobello e Ferrara, i messaggi di cordoglio per il 22enne che ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la via Pepoli a Santa Maria Maddalena. Filippo Pregnolato era alla guidata della sua Fiat 500 quando, per cause non chiare, è uscito di strada autonomamente finendo in un fossato. La notizia ha sconvolto sia la comunità di Santa Maria Maddalena che quella di Ferrara, dove ha frequentato le scuole superiori e giocato a calcio.

L’ultimo saluto a Pregnolato è fissato per domani, partendo dalla casa funeraria Ferrari a Polesella, con successivo incontro alle 16 davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena. Filippo Pregnolato abitava nella frazione sul Po, lavorava da anni con il papà Evaristo Pregnolato all’Ittica Rosolina sulla via Eridania. Lascia la mamma Antonella Ravagnani e il fratello Francesco. Un ragazzo attivissimo sul territorio, presente in diversi eventi organizzati in paese e sempre disponibile per attività di volontariato. La sua passione per il calcio era strettamente legata anche a quella per la Spal, che, da grande tifoso, seguiva in casa e in qualche trasferta. Nella serata di venerdì, approfittando anche degli ultimi giorni di ferie, era andato a Perugia a sostenere i biancazzurri. Poi, nelle prime ore di sabato mattina, l’incidente mortale. Il ricordo della Curva Ovest per Filippo Pregnolato (detto ‘Pregno’) è stato pubblicato sulla pagina ufficiale con una sua foto. "Nella bellezza del tuo sorriso stava il senso della vita – si legge –. Nella gioia di condividere qualcosa, nelle grandi passioni, nelle amicizie sincere. Nell’ardore di un progetto lavorativo, nella voglia di rivalsa, nell’energia da trovare per rialzarsi dopo una caduta. Nella meraviglia della giovinezza. Una lavagna pulita, tutta da scrivere. Da cancellare, e poi riscrivere ancora. Un viaggio, il tuo, finito troppo presto. Maledettamente presto. Non sarà uguale, no. Ma puoi vivere con noi. Puoi vivere per sempre, nel nostro cuore. Ciao Pregno".

Il cordoglio anche della società biancazzurra: "Spal si stringe attorno alla famiglia di Filippo Pregnolato, appassionato tifoso biancazzurro. In passato aveva indossato la maglia delle giovanili del club nelle stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016". Un altro commosso saluto da parte di un altro caro amico di Filippo, Nicola Bini: "Sabato è morto un amico, un fratello, un figlio. Uno di quelli belli, sempre col sorriso, uragano di idee e progetti. Quante cose dovevamo ancora fare insieme Fili, le chiacchierate sulla nostra Santa, sulla Spal, sui ragazzi, sul mondo, i nostri aperitivi organizzativi. Poi la continua carica e adrenalina, che ci scambiavamo a vicenda, mia figlia che chiamavi sorellina, la tua voglia di riscatto. Ci conoscevamo da poco, ma è stato tutto così vero, così intenso, tutto così naturale e bello. Oggi la vita fa un po’ più schifo del solito ma, dentro di me, trattengo la voglia di vivere anche per te. Oggi davvero non riesco a capire il senso di tante cose". Il gruppo di ‘Atmosfera Santastica’, di cui Filippo faceva parte, ha annunciato l’annullamento dell’appuntamento di beneficienza previsto il 7 settembre: "Il lutto che ha travolto il nostro paese ci riguarda da molto vicino. Se ne è andato uno di noi. Il dolore che portiamo dentro rende impossibile pensare a una giornata di festa, seppur benefica e commemorativa. Sicuri che comprendiate, il Torneo è rinviato a data da destinarsi. Ciao Filippo".