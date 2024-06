Schianto, due feriti e Romea bloccata per ore

La statale "Romea" è stata chiusa in tutti e due i sensi di marcia per oltre un’ora e mezza, vicino all’incrocio semaforico con le vie Provinciale, in direzione Bosco Mesola. Coinvolti 3 veicoli, due camion e un Fiat Doblò. Quest’ultimo ha avuto la peggio: a bordo del mezzo sono rimasti feriti il conducente e il passeggero. I due erano rimasti intrappolati in un groviglio di lamiere. Sul posto sono giunti immediate l’ambulanza del 118 dal vicino ospedale del Delta, dove i due sono stati trasportati per accertamenti. I carabinieri di Mesola che hanno governato la situazione, prima col blocco totale del traffico, poi facendolo defluire il traffico parzialmente verso una stradina laterale ed infine in senso alternato di marcia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco dal Distaccamento di Codigoro che hanno contribuito significativamente all’estrazione dei due passeggeri sul Doblò rimasti incastrati nel proprio veicolo. illesi gli autisti dei due mezzi pesanti, che non hanno riportato alcun danno. L’incidente sembra sia stato causato dai lavori poco dopo la rotatoria e il primo mezzo pesante si è fermato al rosso semaforico. Seguito dal Doblò, ma il secondo camion sopraggiungendo non avrebbero fatto in tempo a fermare il proprio automezzo finendo con lo schiacciare il furgoncino sul quale erano sedute le due persone rimaste ferite. La sostituzione dell’incrocio semaforico sulla statale Romea con una rotatoria è stata dettata dall’impressionante serie di feriti e di tre morti occorsi negli incidenti provocati proprio dalle auto ferme al semaforo e investite pesantemente da mezzi pesanti che sopraggiungevano non accorgendosi del veicolo fermo davanti a loro. Terribile lo scontro, di alcuni anni fa, che porto alla scomparsa di due lavoratori del Cadf, uno dei quali giovanissimo di Codigoro e l’altro di Copparo.

cla.casta.