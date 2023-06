Schianto, due feriti e traffico in tilt

Complice la bella giornata, tanti visitatori e turisti hanno raggiunto ieri la costa comacchiese per trascorre la domenica sotto l’ombrellone. E si sono formate anche le inevitabili code, in particolare lungo la Statale Romea che conduce verso le località balneari. A favorire il formarsi di una lunga fila, ieri mattina, è stato un incidente fra tre auto che si è verificato nel tratto tra Porto Garibaldi e Lido Estensi, in direzione Ravenna: il bilancio è di due feriti lievi, un uomo di 65 anni e una donna di 63. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale per governare la viabilità e occuparsi dei rilievi. Il traffico è andato in tilt per il tempo necessario a ultimare le operazioni di soccorso e i rilievi. Una volta effettuate le operazioni necessarie e spostati i veicoli danneggiati, la viabilità è ritornata via via alla normalità.