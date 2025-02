Schianto fatale a Boara. Auto contro la corriera, l’autista sotto indagine

Saranno le indagini coordinate dalla procura a chiarire cosa sia accaduto all’ora di pranzo di mercoledì in via Copparo. Cosa abbia portato la Toyota Yaris di Erika Benini a sbandare per poi finire contro una corriera piena di studenti. Questione di secondi, terribili e fatali per la 35enne che dal Copparese stava raggiungendo Ferrara per prendere servizio al Despar di viale Cavour, dove lavorava da circa quattro anni tra casse e scaffali. Ed è proprio su quei secondi che si concentra la lente degli inquirenti. Subito dopo i fatti, il pubblico ministero Andrea Maggioni ha aperto un’inchiesta. Il primo passo sarà l’autopsia sul corpo della vittima, per cristallizzare le cause del decesso. Atto dovuto in casi come questo, l’iscrizione nel registro degli indagati del conducente dell’altro mezzo coinvolto, l’autista della corriera, uscito indenne dallo schianto. Non è escluso che, in un secondo momento, venga disposta anche una consulenza cinematica finalizzata a chiarire i dettagli della dinamica. Prima però di procedere su questa strada, il pubblico ministero aspetta di conoscere gli esiti dei rilievi della polizia locale. Qualora gli accertamenti dovessero lasciare dei punti in ombra, si procederà con l’affidamento dell’incarico a un tecnico.

Mentre le indagini sull’ennesima tragedia della strada proseguono, è il momento del dolore per un’altra vita spezzata tra le lamiere di un’auto. Benini, come accennato, stava andando a lavorare a Ferrara. Tra i colleghi del supermercato regna il silenzio. Tutti troppo scossi per addentrarsi tra le maglie di un dolore ancora troppo vivo. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio dei tanti che conoscevano e stimavano Erika. "Lascio parlare il tuo sorriso, qualsiasi parola non avrebbe senso. Riposa in pace angelo caro" scrive un’amica pubblicando una foto insieme alla 35enne, abbracciate e sorridenti. Un sorriso, quello di Erika Benini, che si è spento di colpo alle 13.30 di mercoledì in via Copparo. Al volante della sua Yaris stava percorrendo quella strada che conosceva come le sue tasche. A un tratto, tra gli abitati di Boara e Corlo, è successo qualcosa. Secondo le primissime ricostruzioni, le ruote della macchina sono finite sul ciglio del fossato a destra della carreggiata e la donna, rendendosi conto che la vettura stava sbandando, ha sterzato rapidamente. Questa manovra, però, l’ha spinta verso il senso di marcia opposto, dal quale proveniva una corriera Tper piena di studenti di ritorno da scuola. Nonostante il tentativo di entrambi i conducenti, l’impatto è stato inevitabile. La corriera è finita nel fosso ribaltata su un fianco, mentre l’utilitaria si è fermata sull’erba a bordo strada, distrutta. La maggior parte dei passeggeri dell’autobus ne è uscita terrorizzata ma illesa. Sette di loro avranno bisogno delle cure del 118, ma solo per lievi contusioni. Niente da fare, invece, per la commessa 35enne. I soccorritori non potranno fare altro che constatarne il decesso.