Schianto fatale in moto, centauro assolto

POGGIO RENATICO

"Sono stati due anni da incubo. Con questa sentenza mi sembra di essere uscito da un tunnel per rivedere finalmente la luce". Con queste parole Alessandro Novara, 53enne che lavora in Aeronautica, ha accolto il verdetto con il quale, ieri mattina, il giudice dell’udienza preliminare lo ha assolto dall’accusa di omicidio stradale. L’uomo era finito sotto inchiesta a seguito di un incidente nel quale aveva perso la vita un motociclista, il 51enne ferrarese Paolo Bosi. Lo schianto, lo ricordiamo, si verificò nel luglio del 2022 su via Imperiale, la strada che collega Vigarano a Poggio Renatico. Novara, anch’egli in sella a una moto, si scontrò con l’altro centauro. Per quest’ultimo non ci fu nulla da fare. A seguito del terribile incidente fu aperta un’inchiesta nella quale fu indagato il motociclista sopravvissuto. Il procedimento è arrivato ieri alle battute conclusive con l’assoluzione di Novara (difeso dall’avvocato Fabio Anselmo). "Sono rammaricato per la persona che non c’è più – ha commentato il 53enne dopo la lettura del dispositivo –, ma sono felice per l’esito del processo".

f. m.