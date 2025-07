Schianto frontale tra auto, ferite tre persone

Schianto ieri pomeriggio a Portomaggiore, un frontale tra una Nissan Quashqai e una Renault Captur. L’incidente è avvenuto alle 15.10 poco fuori dall’abitato della cittadina, per fortuna le auto non sono andate a sbattere contro i platani che contornano via Provinciale per San Vito, altrimenti il bilancio poteva essere più serio. Le premesse erano negative, per fortuna la realtà erano meno peggiore del previsto. Sono rimaste ferite due persone, una in modo lieve, più serie le conseguenze del guidatore pakistano, portato in ambulanza all’ospedale di Argenta, ma non è in pericolo di vita. Le due auto trasportavano padre e figlia in una vettura e un pakistano e due italiani nell’altra. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, che ha messo in sicurezza il ferito e poi l’ha trasportato al Mazzolani-Vandini. Inoltre i vigili del fuoco di Portomaggiore, arrivati rapidamente con due automezzi, un camion e una campagnola, che hanno estratto i due conducenti dall’abitacolo, che si erano accartocciati. Infine i carabinieri della compagnia di Portomaggiore, che hanno raccolto le testimonianze per determinare la responsabilità del sinistro. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora, costringendo gli automobilisti a una lunga sosta sotto il sole a picco.

f.v.