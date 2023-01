Schianto in Superstrada Tre auto coinvolte e un ferito non grave

Tre auto coinvolte e un ferito leggero, è il bilancio di un tamponamento che si è verificato ieri mattina sulla superstrada Ferrara-mare, nel tratto compreso tra lo svincolo di Migliarino e Corte Centrale.

L’ incidente è avvenuto verso le otto di mattina, quando gli automobilisti stavano andando a lavorare.

Lo schianto si è verificato sul cavalcavia che attraversa il canale di bonifica, celebre per ospitare le gare nazionali e internazionali di pesca sportiva per la sua pescosità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore.

Il ferito è stato trasportato per accertamenti all’ospedale del Delta di Lagosanto, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. La superstrada è stata in passato sede di numerosi incidenti, purtroppo anche mortali e ieri ha funzionato a senso unico alternato per oltre un’ora fino allo sgombero delle auto e dei detriti, operazione a cura di Anas.

Franco Vanini