Schianto in via Bologna. Auto contro scooter, un ferito. Code e traffico in tilt all’ora di punta

È di un ferito il bilancio dello scontro tra auto e scooter avvenuto nella mattinata di ieri in città. L’allarme è scattato poco dopo le 10 in via Bologna, in prossimità dell’area d’ingresso del centro commerciale Il Castello. L’impatto, le cui cause sono al vaglio degli agenti della polizia locale Terre Estensi, ha visto coinvolti una Hyundai nera e uno scooter Malaguti. Sono partiti subito i soccorsi. Sul luogo dell’incidente, all’altezza della rotonda, sono intervenuti per primi i vigli del fuoco, che si sono adoperati subito per la prima messa in sicurezza dell’area. Contestualmente è arrivata l’ambulanza del 118 insieme alle pattuglie della polizia locale. Il personale sanitario ha da subito assistito il conducente dello scooter, un uomo di 62 anni, rimasto sempre cosciente. Al malcapitato è stato necessario comunque un passaggio al pronto soccorso dell’ospedale di Cona per gli accertamenti del caso e la cura delle contusioni riportate nell’urto.

Al fine di accertare l’esatta dinamica dell’incidente, gli agenti della polizia locale hanno provveduto ai necessari rilievi e accertamenti fotografici. I vigili del fuoco, invece, hanno proseguito con lo spostamento dello scooter e la pulizia della carreggiata. L’incidente, visti anche il luogo e l’ora, ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico per tutto il tempo necessario a soccorsi e rilievi. Sul tratto di via Bologna teatro dello scontro si sono creati code e rallentamenti per oltre un’ora, fino al termine delle operazioni di soccorso. Gli agenti hanno deviato il traffico verso il centro commerciale Il Castello per chi veniva verso Ferrara, mentre in senso contrario auto in colonna per poi defluire dopo l’area dell’incidente. Mario Tosatti