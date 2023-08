Schianto in via Bologna Urta un centauro e scappa Caccia al pirata della strada

Urta un motociclista e poi si allontana senza prestare soccorso. È caccia al pirata dopo l’incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Bologna, all’altezza dell’area di servizio prima della rotonda dell’autostrada. Uno schianto che solo per miracolo non si è trasformato in un tragedia. La motocicletta è infatti volata nel piazzale del distributore, finendo contro una colonnina del carburante. Sulle cause dell’incidente sono in corso tutti gli accertamenti del caso (oltre alle ricerche del fuggitivo) da parte della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118.

I fatti. Il tutto è accaduto intorno alle 17. Un motociclista sta percorrendo via Bologna in sella alla sua moto quando, pare in fase di sorpasso, si scontra con un furgone. L’impatto è violento. Il centauro, sbalzato dalla sella, si ferma sul ciglio della strada, mentre la moto prosegue la sua corsa nel piazzale del distributore di benzina, senza fortunatamente incontrare nessuno sulla propria traiettoria. Il mezzo si schianta contro una colonnina del diesel, abbattendola e scatenando un principio di incendio. Come anticipato, il conducente del furgone è scappato dal luogo dell’incidente senza fermarsi a soccorrere il motociclista. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la colonnina abbattuta, insieme ai sanitari del 118 che si sono presi cura del motociclista. L’uomo ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Cona. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono rimasti gli agenti della polizia locale, impegnati a ricostruire i dettagli dell’accaduto e a raccogliere elementi per risalire all’identità del pirata della strada.