Schianto in via Matteotti: 2 feriti

La differenza di età tra i conducenti dei due mezzi coinvolti è saltata subito all’occhio. Fatto sta che ieri, intorno alle 9,30, sulla via Matteotti, poco distante dal cimitero e dall’incrocio con via Carbonina, sono venute a collisione, quasi frontalmente, una Kia Sportage e un Fiat Doblo: con al volante, la prima, un 23 enne, che viaggiava verso Ravenna; l’altra invece un 81enne di Argenta. Entrambi sono rimasti feriti, in maniera non grave, ma son stati presi in cura dal pronto soccorso dell’ospedale M.Vandini. Pare che uno dei due veicoli, andati in pezzi, sia sbandato, invadendo la corsia opposta di marcia, per poi schiantarsi contro la fiancata dell’altra macchina, e finire la sua corsa contro un platano che costeggia la strada. Che, già teatro di incidenti, anche mortali, è da poco dotata di guard-rail e di un nuovo velox. Sul posto è intervenuta la polizia locale.