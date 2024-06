Schianto, l’auto si ribalta. Scontro tra due vetture, ragazza rimane incastrata

Paura ieri pomeriggio tra Alberone e Pilastrello, nel Centese, per un brutto scontro tra due auto che ha visto finire all’ospedale due giovani, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sul tratto di strada che presenta una doppia curva, un punto particolare che è già stato teatro di altri impatti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti – che dovrà trovare risposte e conferme dai rilievi degli agenti della polizia locale di Cento –, le due auto viaggiavano l’una in senso opposto all’altra quando vi sarebbe stata un’invasione di corsia che ha portato all’incidente.

La strada al momento era bagnata, c’era anche una leggera pioggia e questo potrebbe aver influito sulla carambola delle auto, facendole finire entrambe fuori dalla carreggiata. Il forte scontro, inoltre, aveva portato una delle due auto a ribaltarsi finendo appoggiata su un lato. Intanto sul posto erano arrivati prontamente anche i vigili del fuoco di Cento, portando soccorso alla conducente che si trovava all’interno. Si tratta di una ragazza del Centese che era rimasta all’interno della vettura ‘coricata’ su un fianco. Era ancora legata con la cintura di sicurezza e, per portarle un miglior soccorso evitando altri traumi, è stata dunque cura dei vigili del fuoco aiutarla ad uscire dall’abitacolo. Sull’altra vettura, invece, viaggiava un ragazzo della zona di Finale Emilia che è uscito autonomamente. I sanitari giunti sul posto, viste le auto e lo scontro avevano deciso di allertare l’elisoccorso che, successivamente, è stato utilizzato per trasportare la giovane all’ospedale di Cona. Il ragazzo è stato invece portato all’ospedale di Cento per tutti gli accertamenti del caso.