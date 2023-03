Schianto mentre va a scuola Dodicenne in ospedale

CENTO

Un ragazzino di dodici anni è rimasto ferito nell’incidente accaduto ieri mattina in via Bologna, all’altezza più o meno della rotatoria del centro commerciale Famila. Secondo la ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto, il dodicenne che si stava recando a scuola in bicicletta si è scontrato con un furgoncino che stava transitando in via Bologna. L’esatta dinamica è all’esame degli agenti intervenuti, le condizioni dello studente non sarebbero molto gravi, ma comunque dopo lo scontro è stato soccorso dai sanitari del 118 in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Nessuna conseguenza per il conducente del furgone, che è stato danneggiato su un lato. Si tratta del secondo incidente che coinvolge un adolescente all’ingresso o all’uscita da scuola in meno di una settimana.

Il precedente era accaduto mercoledì 15, questa volta all’uscita della scuola, in via Respighi, a mezzogiorno circa quando un diciassettenne a piedi è stato investito da un altro ragazzo alla guida di un quadriciclo e con a bordo una sua coetanea. Il giovane si trovava infatti a guidare su via Rigone e nel momento in cui ha svoltato, entrando in via Respighi avrebbe invaso la corsia opposta dove si trovava il 17enne a piedi, colpendolo. Un urto improvviso che lo ha colto alle spalle mentre dalla scuola stava percorrendo la via interna per raggiungere la stazione delle corriere. Anche in quel caso le condizioni non sono state gravi, ma è stato comunque necessario il trasferimento in ospedale. Si tratta di due punti, via Rigoni e via Bologna che spesso sono finiti nel mirino, anche della Consulta proprio perché di frequente all’ingresso e all’uscita degli istituti scolastici che sono nella zona, si verificano investimenti e incidenti. Dalla Consulta più volte sono stati chiesti interventi e controlli per la situazione di pericolo che si viene a creare a causa degli attraversamenti degli studenti.

Poco dopo l’investimento di via Bologna, ma questa volta in via Modena, ieri mattina gli agenti della polizia locale di Cento sono dovuti intervenire anche in un altro incidente. In questo caso si è trattato dello scontro frontale tra due auto: una Punto condotta da una donna residente a Cento, la quale stava procedendo verso Renazzo e una Hyundai Tucson che transitava nell’altra corsia. Ad avere la peggio il passeggero della Tucson, per il quale è stato necessario il trasferimento all’ospedale Maggiore di Bologna. Mentre i due a bordo della Fiat Punto sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Sant’ Anna di Cona. Disagi al traffico per due ore circa, per permettere la rimozione dei veicoli e dei detriti.