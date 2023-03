Schianto mortale in A13 "Il gestore risarcisca Fissata la conciliazione"

di Matteo Radogna

La fitta nebbia, le condizioni del manto stradale e la decisione, tardiva secondo i ricorrenti, di chiudere il tratto dell’A13 che era stato teatro di dieci incidenti a catena con 27 mezzi coinvolti, hanno spinto la vedova di Angelo Morina, Ketty Verderame, a citare in giudizio Autostrade per il risarcimento dei danni patiti con la morte del marito, il 19 gennaio 2021. Dopo una battaglia legale durata tre anni, il giudice Maria Marta Cristoni ha fissato l’udienza di conciliazione il 29 marzo prossimo. Questo il primo passo per riconoscere un cospicuo risarcimento. La famiglia chiede infatti mezzo milione ripartito tra il figlio acquisito e la moglie. La donna è assistita dall’avvocato Antonio Frascerra coadiuvato da Antonio Tavone, con la collaborazione dell’ingegner Enrico Mori per la consulenza tecnica di parte.

Stando alle indagini del consulente, viene contestato ad Autostrade per l’Italia di non avere preso provvedimenti idonei a mantenere in sicurezza la strada, considerando che dall’una fino alla mezzanotte di quel giorno le condizioni meteo non erano cambiate, con temperature sottozero, nebbia e umidità che secondo l’ingegner Mori avevano creato sull’asfalto il ’gelicidio’, . Non solo. "Ci chiediamo – sottolinea l’avvocato Frascerra – perché la strada sia stata chiusa solo alle 16.30 del 19 e riaperta alle 7 del giorno dopo, quando gli incidenti si sono verificati tutti dalle 10.30 alle 13 circa. E soprattutto perché il tratto è stato tenuto chiuso anche dopo le 19, considerando che in quel momento, come accertato dall’ingegner Mori, era libero da ingombri, ma ovviamente con le stesse condizioni dell’asfalto presenti ben prima degli scontri". Moglie della vittima e legale sono convinti che non sia stato fatto tutto il necessario per rendere sicura la strada, pur essendoci i presupposti.

"In più – aggiunge Frascerra –, i cartelli luminosi indicavano un incidente al chilometro 29+900 in corsia Sud. Questo ha visto Morina. In realtà il sinistro che gli è costato la vita è accaduto al chilometro 26, perché nel frattempo c’erano stati altri incidenti non segnalati". Anche l’Inail, che corrisponde una rendita mensile alla vedova (Morina è morto mentre stava lavorando), si inserirà nella richiesta di risarcimento danni per rivalsa. Autostrade per l’Italia, del resto, nella sua memoria difensiva imputa i tamponamenti a catena alla velocità e alla distrazione degli automobilisti coinvolti. "È statisticamente poco probabile – concludono Tavone e Frascerra – pensare che tutti i dieci sinistri siano stati originati dallo stesso motivo. Inoltre le ipotesi di Autostrade non possono essere provate. Sono soltanto supposizioni".