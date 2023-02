Schianto, muore un camionista

Un impatto mortale per un camionista, che dopo una sosta al ristorante, mentre attraversava la strada a piedi, è stato investito da un’auto. Alla guida una donna di Ferrara. Inutili i soccorsi. La tragedia verso le 22 di martedì sulla Statale 16 di Rovigo, tangenziale est km 45,700, all’altezza della piazzola di sosta sul lato est della strada. Secondo una prima ricostruzione – la dinamica è in fase di accertamento – l’uomo di 61 anni della provincia di Vicenza, mentre attraversava la tangenziale, per raggiungere il suo camion, è stato travolto da una Nissan Qashqai bianca, guidata da una donna, 33 anni, di Ferrara. L’incidente davanti al ristorante Al Fogolar di Rovigo, dove presumibilmente l’uomo si era fermato per cenare. La vittima si chiamava Claudio Peretto (nella foto), 61 anni, camionista di Rosà della provincia di Vicenza. La donna ferrarese, conducente del Nissan Qashqai, molto sconvolta dall’accaduto, è stata trasportata in ambulanza e poi medicata all’ospedale civile di Rovigo.

m.t.