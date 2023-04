Schianto sulla Gran Linea: il 46enne è ancora in Rianimazione

È ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna in prognosi riservata, il quarantaseienne copparese rimasto gravemente ferito nell’incidente di giovedì scorso a Jolanda di Savoia, lungo la strada Gran Linea. L’uomo era alla guida della propria Fiat Punto con a bordo il figlio di sette anni, quando, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi, ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion di una ditta di Codigoro con un quarantanovenne al volante.

L’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile, con i due veicoli che si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stato il quarantaseienne copparese che, dopo i primi interventi sul posto da parte del personale del ‘118’, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna con codice di massima gravità.

Ferito, ma non in pericolo di vita, il figlio di sette anni che è stato portato codice di media gravità all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona. Illeso, invece, il quarantanovenne alla guida del camion. Ora il pensiero è rivolto al padre quarantaseienne, che si trova ricoverato in Rianimazione nella struttura sanitaria del capoluogo emiliano-romagnolo. Sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri, che hanno svolto i rilievi, le cause del sinistro.