Schianto sulla statale 16. Una donna ferita portata al Vandini

Una donna di 65 anni, alla guida di una Ford Focus SW che procedeva in direzione Ferrara, è rimasta ferita ieri in uno scontro tra la sua auto ed una Bmw che viaggiava in senso contrario di marcia, con al volante un 30enne, rimasto invece illeso. Erano circa le 14. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra la SS16 e via Bertoldi, non nuovo a sinistri anche mortali. A quell’ora la conducente della prima vettura, poi presa in cura nel vicino M. Vandini a seguito delle ferite e contusioni riportate, stava svoltando a sinistra per andare a far visita ad una parente, ricoverata in ospedale. Ma in quella manovra è stata colpita alla fiancata destra dalla seconda macchina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. Si tratta di un punto critico, rischioso, della viabilità urbana, dove insistono diverse attività commerciali e bar. E’ molto trafficato. Da più parti si chiede più sicurezza, in egual misura alla parallela via Matteotti.

n.m.