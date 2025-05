Schianto tra auto, cinque coinvolti. Grave una donna

Spaventoso incidente ieri pomeriggio a Menate di Longastrino. Coinvolte nello schianto sono state due macchine e cinque persone. Tra queste una donna di 74 anni, rimasta gravemente ferita. La donna è stata estratta dai vigili del fuoco di Comacchio dall’abitacolo dell’auto della quale era al volante, una Tiguam, ridotta a un ammasso di lamiere contorte. La malcapitata è stata poi trasportata in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso. Sull’altro veicolo, una Volkswagen Golf, viaggiavano quattro persone di origine marocchina di cui una sola finita all’ospedale di Ravenna, mentre le altre tre hanno invece rifiutato di essere prese in carico dagli operatori sanitari.

Teatro dell’incidente di ieri pomeriggio è stato l’incrocio tra la via 11 Aprile, in territorio argentano, e via Bassa, nel territorio del Comune di Alfonsine. La collisone è stata rilevata dalla polizia locale, giunta sul posto con due pattuglie e con il supporto dei carabinieri di Argenta, allertati per regolamentare il traffico durante la fase più delicata dei soccorsi. Sol posto sono arrivate anche due ambulanze del 118, oltre all’elicottero decollato da Ravenna. Il luogo in cui si è verificato lo scontro è un percorso sinuoso, sopraelevato, ricco di curve, e dalla scarsa visibilità. In quel punto, come spiega l’assessore Sauro Borea, "la viabilità non registra un elevato numeri di sinistri". Non sarebbe insomma, una zona ad altra incidentalità.

Ma per i residenti sussistono comunque rischi per la sicurezza degli automobilisti e di pedoni. Pericoli dovuti, in estrema sintesi, "alla velocità sostenuta dei veicoli in transito. Ma anche dal vicino incrocio con la strada che porta nelle valli di Comacchio e nella bonifica del Mezzano, su cui viaggiano, soprattutto nella stagione estiva e dei raccolti nei campi, moltissimi mezzi agricoli". Ad alto tasso di incidenti e teatro di innumerevoli schianti, anche mortali, è invece l’innesto della Statale 16 con la provinciale 10, a Ponte Bastia. Una situazione che, in prossimità di attività commerciali, così come per l’incrocio con via Chiesa, e altre laterali a San Biagio, desta forti preoccupazioni. Timori a cui soltanto la realizzazione della Variante alla Statale 16 – il cui cantiere è in procinto di essere avviato, e che dovrebbe chiudere nel 2029 – può mettere fine.

E mentre nelle scorse ore a San Nicolò un’auto si è scontrata frontalmente con un camion, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti, sono in tanti a puntare l’indice contro le insidie nascoste negli attraversamenti lungo il rettilineo della Celletta, all’altezza soprattutto di supermercati, ristoranti, bar e negozi. Intanto fioccano le prime multe elevate dal nuovo autovelox, installato di recente in Via Matteotti.