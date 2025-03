Schianto tra auto e Tir alle porte di Bando. Un ferito, in ospedale per accertamenti

Una invasione di carreggiata sarebbe all’origine del pauroso frontale verificatosi ieri intorno alle 15,30 sulla via Argine Marino, alle porte di Bando. Coinvolti due veicoli: un camion che, carico di materiale e legname, era diretto alla vicina centrale a biomasse; ed una vettura, una Lancia Y 10, che viaggiava in senso contrario e che sarebbe sbandata in piena curva. Da qui lo schianto contro la fiancata anteriore sinistra del Tir. Nel violento impatto la macchina è rimbalzata all’indietro, rimanendo sospesa con le ruote posteriori sul ciglio del fosso. Ad avere la peggio un anziano, al volante dell’auto, che si è fatto male sbattendo la testa. Cosciente, è uscito da solo dall’abitacolo ed è stato condotto in ambulanza all’ospedale.

n.m.