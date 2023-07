Schianto tra due auto, cinque feriti

CENTO

Un pauroso incidente è accaduto, ieri nel primo pomeriggio, a Pieve di Cento, per fortuna senza tragiche conseguenze. A rimanere coinvolti sette giovani: cinque ragazzi erano a bordo di una macchina e due ragazze dell’altra. Ma torniamo ai fatti. Erano quasi le 15.30 quando due macchine si sono scontrate su via Cremona, all’incrocio con via Rotta. I cinque ragazzi, italiani e di età compresa tra i 19 ed i 25 anni, erano a bordo di Volkswagen Polo. Questi stavano provenendo dalla laterale via Rotta. All’incrocio con la principale via Cremona, però, la loro auto si è scontrata con una Fiat 500 L con a bordo due ragazze, italiane e di Cento, quasi coetanee: queste provenivano dalla vicina Galliera ed andavano in direzione di Pieve di Cento.

L’impatto tra le due vetture è stato tale che hanno iniziato entrambe a carambolare: una delle due macchine si è ribaltata ed è finita nel fosso a margine della carreggiata, l’altra, che non si è capottata, è comunque finita nel canalone a lato della strada, ma in quello opposto. Sulla scena dell’incidente, avvisati da alcuni pendolari che transitavano in zona, sono subito arrivati gli agenti della Polizia locale dell’Unione Reno Galliera e i sanitari del 118 con tanti mezzi: due ambulanze, un’automedica ed anche l’elisoccorso da Pavullo.

Per fortuna, però, le condizioni di tutti i ragazzi coinvolti non sono gravissimme: sono stati portati in ospedale in codice di media gravità, alcuni al Maggiore e alcuni a Bentivoglio. La situazione più seria è quella che riguarda una ragazza di 19 anni, che risulta residente a Cento.

Colei che presentava qualche frattura e che è stata elitrasportato per precauzione. Ora spetterà agli agenti della Locale, che hanno fatto i rilievi e chiuso la strada per due ore, capire quale sia la dinamica della scontro: stando ad alcuni primi accertamenti pare che alla base dell’incidente ci sia una mancata precedenza.

I giovani della Polo, originari di Milano, sono stati sottoposti all’alcol test che – secondo quanto emerso – avrebbe dato esito negativo.

z.p.