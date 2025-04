Schianto tremendo contro l’auto. Vani i soccorsi, muore centauro

Una tragedia si è consumata nella mattinata di ieri a Lagosanto. Lungo la strada provinciale che dalla rotatoria nei pressi dell’ospedale del Delta conduce verso il territorio comacchiese, ha perso la vita il quarantaseienne Lorenzo Bellini, a seguito dello scontro tra la sua motocicletta e un’automobile. Purtroppo, a nulla sono valsi i soccorsi tempestivamente intervenuti sul posto. La disgrazia è avvenuta poco dopo le 10. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, Bellini stava procedendo in sella alla sua Suzuki in direzione Comacchio quando, per cause ancora in fase di ricostruzione, si è scontrato con una Mercedes Glk con quattro persone a bordo che stava effettuando una svolta a sinistra per imboccare una stradina di campagna sterrata.

L’impatto è stato inevitabile. La moto è finita contro la parte laterale posteriore dell’auto e il quarantaseienne è stata sbalzato a terra. Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del ‘118’ con automedica, ambulanza, l’elisoccorso da Ravenna e pattuglie dei carabinieri che hanno governato la viabilità per consentire l’assistenza al quarantaseienne, anche sotto gli occhi di un’altra persona in moto che si trovava assieme a lui. Il personale medico ha cercato di fare tutto il possibile per salvare la vita a Lorenzo Bellini, ma ogni sforzo è risultato purtroppo vano, e non si è potuto far altro che constatare il decesso. A quel punto, i carabinieri hanno effettuato tutti i necessari rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, raccogliendo anche le testimonianze dell’altro motociclista e delle persone che si trovavano a bordo della Mercedes. Straziante è stato l’arrivo dei genitori e del fratello del quarantaseienne, disperati e in lacrime per la terribile tragedia che li ha colpiti. Il corpo di Bellini è stato affidato alle onoranze funebri, mentre il personale dei carri attrezzi si è occupato di rimuovere l’auto, la motocicletta e i detriti presenti sull’asfalto. La drammatica notizia si è presto diffusa nel Codigorese, dove Lorenzo Bellini era conosciuto.

Viveva nella frazione di Italba, e a Pontelangorino gestiva assieme al fratello una rivendita di verdura e frutta a "chilometro zero" prodotta nella stessa azienda di famiglia: un’attività molto frequentata dai cittadini del territorio. Una vita che, come si evince, Bellini ha dedicato ai propri cari e al lavoro. E a questo si somma la sua passione per la moto. La comunità codigorese, così come il sindaco Sabina Alice Zanardi, ha espresso cordoglio e sentita vicinanza ai famigliari per la gravissima perdita. Il pm di turno, informato dell’accaduto, aprirà come da prassi un fascicolo per omicidio stradale. E nel corso della prossima settimana verranno conferiti gli incarichi per la perizia cinematica e per gli esami autoptici, allo scopo di avere tutti gli elementi necessari a ricostruire la dinamica del drammatico sinistro.

Valerio Franzoni