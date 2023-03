Schiarita alla Bompani: "Lunedì la tredicesima"

Si intravede una luce all’orizzonte per la Bompani, in stato di agitazione da settimane. Lunedì l’azienda provvederà al pagamento della tredicesima mensilità, che i lavoratori vedranno nel proprio conto martedì 7 marzo insieme al pagamento della cassa integrazione di gennaio. "Nell’attesa del completamento del processo di ricapitalizzazione – si legge in una nota dell’azienda – la società aveva comunicato a fine gennaio la volontà di produrre una commessa, con il solo e unico scopo di destinare i proventi ad alcuni pagamenti urgenti, quali anche gli stipendi. Per questa ragione quasi la metà dei lavoratori si è presentata al lavoro e ha permesso la spedizione della commessa nei tempi previsti. L’ultimo container è partito infatti la sera di venerdì 3 marzo: il reparto spedizioni si è trattenuto oltre l’orario normale per recuperare il tempo perso dai mezzi all’entrata dei cancelli a seguito della contestazione che si svolgeva all’esterno. La Fiom ha deciso di affrontare questa difficile fase della vita dell’azienda occupando i cancelli e le pagine dei giornali locali con ricostruzioni sempre molto lontane dalla verità. L’unica cosa vera è che la società non ha pagato per intero le tredicesime e la settimana lavorativa di dicembre. Alle altre ricostruzioni di fantasia hanno fatto addirittura eco le istituzioni locali, dimenticandosi di stare al fianco di chi il lavoro lo crea e di chi ha deciso di lavorare".

Secondo l’amministratore delegato Enrico Vento "la Fiom ha deciso di affrontare questa difficile fase della vita dell’azienda occupando i cancelli e le pagine dei giornali locali con ricostruzioni sempre molto lontane dalla verità". E conclude: "Io non giudico chi è rimasto fuori: sia chi lo ha fatto per convinzione, chi per rabbia, chi per paura. Li ho messi io in questa situazione saltando per la prima volta in 10 anni il pagamento della retribuzione. La responsabilità è solo mia. Invece, lo sciacallaggio sulla loro condizione è la cosa che mi ha più fatto soffrire. Sappiamo bene come vanno queste cose. Serviva un pretesto per attirare l’attenzione e tutti ci si sono tuffati con troppa leggerezza".

Franco Vanini