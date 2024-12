Schiavina-Rossatti, i valori dello sport

Terzo appuntamento con il ciclo delle conferenze ‘Apertamente: l’officina del sapere’ all’istituto Einaudi. Domani, dalle 11,15 alla 13,10 si terrà un incontro dal titolo ’I valori dello sport attraverso la scherma’. Relazionerà Riccardo Schiavina, maestro di scherma, vicecampione italiano di spada e campione del mondo under 20. Seguirà Emilia Rossatti, schermitrice, campionessa di spada, medaglia di bronzo nella scherma a squadre ai Campionati Europei Under 23 a Budapest. Nella finale di spada per il titolo italiano under 23,

dopo l’infortunio dell’avversaria e amica Gaia Traditi in quel momento in vantaggio, Rossatti ha

deciso lasciar passare i 17 secondi finali del match, consegnando

la vittoria a Traditi.