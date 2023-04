Ferrara, schiavizzata e fatta prostituire. Il racconto della giovane vittima: "Costretta a vendermi a 15 anni"

Ferrara, 5 aprile 2023 – Appena arrivata a Ferrara, in un appartamento del grattacielo in Gad, le è stata consegnata la sua ’divisa’ da lavoro: reggiseno, maglietta e pantaloncini cortissimi. "Andavano bene per una bambina di 5 anni" ha raccontato lei ieri alla Corte di Assise e al pm Roberto Ceroni. E in un armadio nella cameretta che condivideva con una connazionale, un ’corredo’ di preservativi. Era l’estate del 2017 e lei aveva 15 anni: era sbarcata da alcuni giorni sulle coste siciliane. Oggi di anni ne ha ventuno, fa la cuoca, parla bene l’italiano e ha raccontato con precisione, calma e semplicità disarmanti l’inferno vissuto in quei mesi durante i quali è stata costretta a prostituirsi in via Bologna "per pagare il debito contratto per raggiungere l’ Europa". Per quell’agognato Eldorado che spesso, troppo spesso, delude chi lo insegue.

La partenza. "Con l’accordo della mia famiglia sono partita dalla Nigeria – ha raccontato – per venire in Europa in cerca di una vita migliore. Ero consapevole che il viaggio sarebbe stato difficile, ma era importante partire. Poi, durante la traversata sono stata stuprata". Ma è solo l’inizio dell’inferno per lei. Dopo vari passaggi tra il fotosegnalamento a Salerno e la breve permanenza in centri di accoglienza, la quindicenne ha raggiunto Ferrara dove ad attenderla, in un appartamento in Gad c’era Favour, o meglio Favour Angela Osazuwa, che di anni all’epoca ne aveva 24, connazionale, incaricata di far pagare alla quindicenne il suo debito. E di controllarla. Osazuwa è a processo e accusata di reati gravi: riduzione in schiavitù, tratta di schiavi nei confronti di minori e sfruttamento della prostituzione minorile. "Tutti i giorni dalle 21 e fino a quando c’erano clienti lavoravo in via Bologna, dove mi portavano – ha proseguito la ragazzina – mi vestivo con gli abiti che mi aveva consegnato Angela: solo quelli perché dovevano lasciare scoperta la maggior parte del corpo. Poi il ritorno a casa. A seconda della serata guadagnavo da 250 a 400 euro". Non poteva sgarrare un giorno. "Anche con la pioggia dovevo andare - ha proseguito - Angela mi diceva ’riparati finché piove e poi torna in strada’. Quando rientravo a casa dovevo farle il resoconto di quanti soldi avevo e consegnarli, oltre a pagare l’affitto. Ma io avevo escogitato un trucco per metterne da parte un po’. Li nascondevo nei fazzolettini di carta: l’unico luogo dove non cercava, perché quando si arrabbiava, mi perquisiva la borsetta. Alcune volte mi ha anche picchiata". Non poteva muovere un passo, la quindicenne, senza che Angela lo sapesse, spesso anche dalla terza ragazza che viveva in quell’appartamento.

La fine dell’incubo. Dopo alcuni mesi così, a settembre 2017, la quindicenne inizia il percorso che la porterà fuori dal tunnel. "Avevo saputo che in Nigeria il re – ha spiegato – che conta più dei governi aveva annullato i debiti per coloro che avevano lasciato la nazione. Quindi il mio non esisteva più, ma io non avevo i documenti per andarmene. Quindi Angela mi ha detto di andare all’ufficio stranieri e di farmeli fare, non raccontando però che ero minorenne. Sono andata, ho dato nome e cognome, ma dicendo che ero nata nel 1999. Non mi hanno creduto". Da qui è iniziato l’iter che ha portato la quindicenne sotto protezione e la squadra mobile a indagare sul giro in cui era finita. Per due volte, lei ha raccontato del suo viaggio infernale, che si prostituiva per vivere, ma non ha accusato Angela "Non volevo infierire e aggravare la sua posizione". Tutto è cambiato quando è stata ascoltata per la terza volta, il primo dicembre 2017. "Ho ammesso e raccontato tutto – ha spiegato – perché la polizia ormai sapeva di fatto già tutto". Si torna in aula il 16 maggio.