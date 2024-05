Schiavo in casa sua e malmenato. L’aguzzino non potrà più avvicinarsi

Ridotto quasi in schiavitù all’interno della sua casa e malmenato più volte quando cerca di scappare da quello che avrebbe dovuto essere un suo amico. A salvare da un incubo un 46enne, in difficili condizione psicologiche, la denuncia della famiglia ai carabinieri. Dopo le indagini, infatti, per il suo aguzzino è scattato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Una storia a lieto fine per un 46enne, figlio della Ferrara bene, ridotto quasi in schiavitù all’interno della propria casa, malmenato più volte e costretto da un 42enne, anche lui dell’upper class ferrarese, e da altre due persone a uscire per comprare da bere per tutti. In un caso anche a rubare ed è stato subito individuato e arrestato dalle forze dell’ordine. Una situazione che, come detto, oltre all’aguzzino 42enne vedeva coinvolte altre persone che si sono insediate nella casa del 46enne, approfittando del suo stato mentale. Ma grazie alla famiglia della vittima, la situazione è venuta alla luce. I genitori hanno coinvolto l’investigatore privato Davide Tuzzi per ricostruire i dettagli della vicenda e l’avvocato Simone Bianchi che ha dato assistenza legale. E, finalmente, dopo le indagini, nei confronti del 42enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con tanto di obbligo di indossare il braccialetto elettronico che consentirà ai carabinieri di monitorare costantemente i suoi movimenti. Il 42enne dovrà mantenersi a distanza minima di cinquecento metri dalla vittima e dai luoghi frequentati della stessa e con divieto assoluto di comunicare. Non solo. La violazione della misura cautelare personale come il divieto di avvicinamento consente l’arresto in flagranza per il trasgressore. In questo modo si porrebbe fine definitivamente all’odissea vissuta dal 46enne. Tutto è iniziato quando qualche mese fa, il 42enne, con la scusa di aiutarlo, si è insediato nella casa di proprietà di un amico, seguito dai servizi per via di un disturbo della sfera affettiva. Una patologia che il 42enne ha usato per approfittarsi di lui e del suo bisogno di contatto umano, fino a renderlo quasi uno schiavo e prendendolo a pugni e calci. Al punto che nel momento in cui il proprietario di casa ha manifestato l’intenzione di fuggire, gli ‘inquilini’ hanno reagito con violenza. In particolare, il 42enne, con la scusa di volerlo proteggere, lo ha malmenato al punto da spedirlo in ospedale dove gli è stata asportata la milza. Se non fosse stato per la famiglia, l’odissea dell’uomo sarebbe continuata.