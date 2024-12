Schifanoia, addio alle barriere. Il museo diventa più accessibile: "Con il Pnrr arrivano 500mila euro"

Il museo Schifanoia diventa più accessibile. Presentati, nella sede museale, i dettagli degli interventi frutto di un finanziamento di 500mila euro nell’ambito del Pnrr dedicato alla ‘rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura’. Ad illustrare i dettagli l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, la dirigente del servizio musei d’arte del Comune di Ferrara, Ethel Guidi e il responsabile U.O. beni monumentali del Comune, Paolo Rebecchi. All’interno del museo Schifanoia, aperto a tutti gratuitamente domani e sabato, è stato realizzato un piano d’interventi, permettendo così alla struttura pubblica di diventare accessibile a tutti. Lavori mirati ad abbattere le barriere architettoniche, sensoriali e cognitive, al fine di garantire un’esperienza culturale inclusiva. Il tutto coordinato dal servizio musei d’arte e dal servizio beni monumentali del Comune di Ferrara, la progettazione e le fasi operative sono state sviluppate in stretta collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità. E’ stato installato un nuovo ascensore, è stata allestita una nuova area ristoro, nuovi percorsi e un’illuminazione più efficiente nel giardino esterno. L’accessibilità sensoriale è stata potenziata attraverso l’introduzione di percorsi tattili integrati all’allestimento, pannelli multisensoriali e video guide in Lis e Isl. Per le persone con bisogni comunicativi complessi è stata sviluppata una guida, mentre il sito web del museo è stato arricchito con una sezione dedicata all’accessibilità, completa di contenuti pensati per essere fruibili da tutti e informazioni essenziali per organizzare una visita in autonomia. Inoltre, grazie alla formazione del personale di sala e alla realizzazione di supporti alla visita concepiti con un approccio interculturale, Schifanoia ha ulteriormente arricchito e diversificato la sua offerta, garantendo un’esperienza più accogliente per visitatori di ogni provenienza e necessità. L’assessore alla cultura Marco Gulinelli ha detto: "Abbattere le barriere fisiche e cognitive significa trasformare i musei in luoghi aperti, dove ogni visitatore può vivere un’esperienza ricca e coinvolgente. Schifanoia non è solo un simbolo della nostra città, ma un modello di come la cultura possa essere motore di partecipazione e comunità".

Mario Tosatti