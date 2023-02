"Schlein è la verà novità Ai gazebo vincerà lei"

Ilaria Baraldi, consigliera comunale del Pd nel coordinamento del comitato che sostiene la candidatura di Elly Schlein.

Iscritti e militanti del Pd hanno dato, sia a Ferrara che a livello nazionale, un segnale chiaro: Bonaccini primeggia. Lei pensa che il voto nei gazebo possa ribaltare questo primo esito?

"Penso proprio di sì, noi puntiamo a vincere facendo leva proprio sulla capacità aggregativa che ha sempre contraddistinto l’azione di Elly. Puntiamo a catalizzare gli elettori che sono anche al di là del perimetro del Pd, sperando di poter rivedere alla urne chi da tanto non partecipa proprio alla vita politica".

In cosa, la mozione di Schlein, si differenzia rispetto alle altre?

"C’è una costante che caratterizza anche la modalità con cui Elly comunica: la trasparenza, il linguaggio chiaro. Al Pd in questa fase non serve solo una nuova leadership, ma un nuovo modo di gestire il partito, cercando di ascoltare soprattutto le persone che non si sentono rappresentate. Anche ‘pescando’ nell’elettorato del Movimento 5 Stelle, specie tra chi avrà la capacità di riconoscere un Elly una persona capace di ricostruire un’identità di sinistra. Molto più credibile rispetto al trasformismo contiano".

Di Bonaccini che opinione ha?

"E’ indiscutibilmente un ottimo amministratore. Per questo ritengo che debba continuare a svolgere il suo ruolo: sarebbe impossibile continuare a gestire una regione così complessa avendo anche l’onere della segreteria del partito".

Se dovesse vincere Schlein, come si porrà il nuovo corso Pd sul tema alleanze in chiave amministrative 2024?

"Non si può certo dire che sia il Pd a mettere dei paletti. La nostra posizione è sempre di dialogo e di rapporti con tutti gli esponenti dell’opposizione. Anche perché, memori del passato, abbiamo capito che andare disuniti non porta da nessuna parte".

Si aspetta una buona risposta in termini di affluenza, domenica?

"Conto molto che questo appuntamento sia partecipato. E’ un’occasione per far tornare le persone a parteciparea".

f. d. b.