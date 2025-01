School Cup in tre scuole della città. Per avvicinare i giovani allo sport

È nata la Cento School Cup, un progetto multidisciplinare che coinvolge la Benedetto XIV e i tre istituti superiori di Liceo Cevolani, Isit Bassi Burgatti e IIS F.lli Taddia. "Un’iniziativa che riteniamo particolarmente lodevole – ha detto il vicesindaco Vito Salatiello - perché coinvolge tre scuole del territorio e dà risposta al problema dell’avvicinare i giovani alla realtà sportiva facendolo rendendoli protagonisti e lavorare in prima persona tirando fuori energia e idee". Un progetto sportivo che è un torneo tra le scuole, basato sulla nostra capacità di sviluppare la pallacanestro ma che in verità è multidisciplinare per coinvolgere il più possibile tutte le componenti scolastiche – ha detto Renato Nicolai, general manager di Benedetto XIV - quindi non solo i migliori giocatori di basket ma tutte le componenti scolastiche che possano contribuire al successo di quella che è una squadra di basket, cioè anche le componenti come il ticketing, marketing o giornalismo". Prima volta per Cento. "Si tratta di una competizione multidisciplinare su 4 aree: basket con l’agonismo, giornalismo sportivo, social media e ticketing – ha spiegato Giulia Artoni, responsabile eventi e coordinatrice del progetto, presente con Cristian Pinca, tirocinante di Unibo che sta scrivendo la tesi sulla School Cup – abbiamo le iscrizioni di circa una novantina di ragazzi ma a ricaduta sono coinvolti molti di più". I ragazzi, divisi per le varie aree, utilizzeranno gli strumenti acquisiti a scuola applicandoli a un contesto reale. E’ questa l’importanza e il valore aggiunto del progetto". Ed entra nello specifico. "La competizione parte fin da ora con la presentazione, fino al 3 marzo e la sede ufficiale della School Cup è la Baltur Arena – spiega - le finalità della School Cup è valorizzare la comunità scolastica di Cento. C’è la competizione agonistica con in campo i ragazzi, poi quella giornalistica chiedendo loro una cronaca scritta della partita A2 tra Cento e Pesaro del 19 febbraio facendo domande all’allenatore di Sella Cento post match. Avremo una competizione di social media management e cioè ogni scuola dovrà aprire una pagina instagram di istituto in cui pubblicare e valorizzare i contenuti della School Cup.

Laura Guerra