Schubert e il pianoforte

Appuntamento con Schubert e Šostakovič oggi alle 10.30. Per Ferrara Musica al Ridotto si tratta di un atteso ritorno, quello della pianista Muriel Chemin, didatta francese, docente al Conservatorio di Venezia. Una interprete colta e sensibile, concertista di rilievo internazionale ed autentica specialista del Classicismo viennese, a partire da Mozart e Beethoven. Si è formata all’Ecole Normale Alfred Cortot di Parigi e perfezionata poi con Maria Tipo in Italia e a Ginevra, dove ha ottenuto il Primo Premio di Virtuosità. L’integrale della Sonate di Beethoven è solo una delle fatiche discografiche tra quelle realizzate da Muriel Chemin per la casa Obradek.

Nella prima metà di programma sarà collocata la monumentale Sonata D 959 in la maggiore di Schubert, una delle più grandi composizioni per pianoforte. La caratterizza una grande varietà di temi e atmosfere, che si alternano e si intrecciano in un discorso musicale coerente e appassionante. La struttura è quella classica in quattro movimenti. Il primo, Allegro, si apre con un tema cantabile che viene sviluppato in modo drammatico. L’atmosfera è epica e grandiosa, con momenti di intensa liricità. Il secondo tempo, Andantino, è in forma di Lied con un tema malinconico, intimo e riflessivo, dalla melodia struggente e di grande profondità emotiva. Il terzo movimento, Scherzo, lo compensa con la sua giocosa vivacità. Il Rondò finale è brillante e pieno di energia, con un tema di facile presa e una scrittura pianistica virtuosistica.

Dmitrij Šostakovič, di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della morte, compose i 24 Preludi e Fughe op. 87 per pianoforte tra il 1950 ed il 1951, come omaggio a Johann Sebastian Bach ed al Clavicembalo ben temperato. Si tratta di una delle sue composizioni più complesse ed importanti. A differenza del modello barocco, Šostakovič adotta un linguaggio musicale moderno, caratterizzato da armonie dissonanti, ritmi irregolari e melodie spesso cupe e drammatiche.