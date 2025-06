Schubert per piano e baritono all’ex Teatro Verdi

Il baritono Hanno Müller‐Brachmann e il pianista Gabriele Carcano concluderanno stasera all’ex Teatro Verdi – inizio alle 20.30 – ‘Ferrara Musica Xtra’, rassegna di tre concerti cameristici dislocati in spazi cittadini di grande fascino. Riagganciandosi al filo conduttore della passata edizione, la musica di Schubert, il programma presenta uno dei suoi più bei cicli liederistici e tra i più affascinanti della letteratura viennese, Schwanengesang (Canto del Cigno), accompagnato e intercalato da altri quattro Lieder dello stesso autore. La rassegna – che vede la direzione artistica di Nicola Bruzzo – è organizzata in collaborazione con il Comune, le Gallerie Estensi, il laboratorio aperto ex Teatro Verdi, e rientra nel calendario di eventi e iniziative promosso dal Comune per celebrare i trent’anni di Ferrara città patrimonio dell’Unesco.

Spiega Nicola Bruzzo nella sua introduzione: "Composto nel 1828, anno in cui Schubert si congeda dal mondo, piuttosto che un ciclo questo Canto del cigno sembrerebbe essere una raccolta eterogenea di Lieder, la cui morbida tristezza, così chiaramente in contrasto coi duri spazi di cemento e metallo dell’ex Teatro Verdi, è indiscussa protagonista e lascia poco spazio al suo opposto: la felicità in Schubert è spesso solo un’idea sfuggente. Non è altro che la temporanea gioia vissuta come spettatore: un giovane malato che si accontenta di osservare dalla finestra la vita degli altri e la loro felicità". Il titolo della raccolta, ma anche quella dei singoli Lieder, evocano sentimenti come la nostalgia della primavera, dell’amata lontana, degli amici e degli affetti perduti, o i toni drammatici in senso lato delle sofferenze umane. Inseriti in apertura di concerto saranno invece tre Lieder schubertiani su testi di Goethe: Prometheus, dedicato al celebre personaggio mitologico; Versunken (‘Inghiottito’); e Grenzen der Menschheit (‘Limiti dell’umano’); mentre un altro Lied, Herbst, su testo di Rellstab, sarà intercalato da Brachmann e Carcano nell’esecuzione di Schwanengesang.