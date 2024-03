‘Schubertiadi’, ultimo atto

Con il concerto di stamattina alle 10.30, la rassegna ‘Ferrara Musica al Ridotto’ conclude il ciclo di Schubertiadi realizzate nella seconda parte del cartellone, con la partecipazione di tre tra i più reputati solisti dell’Orchestra Città di Ferrara: Antonio Aiello al violino, Leonardo Sapere al violoncello e il pianista Andrea Dindo, quest’ultimo alla sua prima partecipazione alla rassegna. Due capolavori di Schubert sono in programma: il Trio op. 100 e la Sonata in la maggiore op. post. 172. Schubert la compose nell’agosto del 1817. È un’opera molto corposa, pienamente personale e ormai post-beethoveniana, dove prevale tutto il lirismo di Schubert, come nella solare melodia da cui parte il primo movimento. L’influenza di Beethoven è invece ancora evidente negli accenti bruschi e nelle pause del robusto Scherzo in mi maggiore. La sua sezione centrale (Trio), così cromaticamente sinuosa, ci prepara al successivo Andantino, giocato sul contrasto tra un esordio placido e momenti più drammatici. Il finale sembra quasi una variazione dello Scherzo, con una musica di grande atletismo e fascino d’ascolto.

Il Trio per archi e pianoforte n. 2 op. 100 D. 929, celebre anche per essere stato utilizzato in tempi moderni come colonna sonora del film ‘Barry Lyndon’ di Stanley Kubrick (precisamente il secondo movimento, l’Andante con moto) è considerato tra i vertici assoluti della produzione cameristica di Schubert. Viene iniziato nel novembre 1827, un anno solo prima della morte, e la prima esecuzione avvenne con ogni probabilità la sera del 26 marzo 1828, anniversario della morte di Beethoven, nel corso di un memorabile concerto organizzato dall’autore a proprio beneficio. Articolato in quattro movimenti, il Trio in mi bemolle maggiore è un’opera di vaste proporzioni, una delle composizioni schubertiane in cui risulta più evidente la ricerca di una completa unità formale, realizzata con diverse assonanze tematiche tra i vari movimenti.