Schumann e Franck a Casa Romei. Il Romanticismo per piano e violino

Prosegue la rassegna del Conservatorio nel salone d’onore della dimora rinascimentale di Casa Romei oggi alle 17 con un concerto per violino e pianoforte che presenta la Sonata in re minore op. 121 n. 2 di Robert Schumann e la Sonata in la maggiore di César Franck. "Non ero soddisfatto della prima Sonata, sicché ne ho composta un’altra che spero sia riuscita meglio" scrisse Schumann al momento di pubblicare la Sonata in re minore op. 121, dedicata al violinista Ferdinand David. Pur nella grandiosità delle proporzioni interne ed esterne della Sonata, pur nell’evidente scrupolo costruttivo che la anima, è lecito ravvisare anche qui la tendenza a determinare un panorama espressivo specchio delle infinite differenziazioni e contraddizioni della personalità umana, che tanti anni prima, in climi per Schumann incomparabilmente più felici, si era riflessa nel molteplice sdoppiamento dell’Io celato dietro la sfilata delle maschere di Carnaval; l’autore sigla così, in quest’opera ormai protesa verso gli esiti ultimi e tragicamente sospesi dell’avventura artistica di Schumann, la coerenza di una parabola creativa in apparenza caotica e costellata di deviazioni.

La Sonata per violino (scritta come regalo di matrimonio a Eugen Ysaye) rappresenta uno dei massimi risultati conseguiti da Franck nel periodo della sua piena maturità: quello in cui, innalzandosi sulla genericità che ha fatto pressoché scomparire dal repertorio quasi tutte le sue pagine giovanili, il compositore dettò una serie di "opere uniche", caratterizzando la sua personalità come una delle più originali e significative del suo tempo. Il gran segreto della unitarietà di questa Sonata, al pari di quanto avviene nelle opere più riuscite di Franck, risiede comunque anzitutto nella sapienza con cui il compositore, contrappuntista educato sui modelli di Bach, riesce ad elaborare il materiale tematico in una saldissima rete di rapporti ritmici ed intervallari, conseguendo una coerenza strutturale di grande interesse. Ad interpretare questi due capolavori del romanticismo musicale il violinista Alessandro Perpich e il pianista Andrea Ambrosini.