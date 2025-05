Scienza, diritti e spazi urbani. L’università apre le porte: "Ricerca, motore della società"

Luce e multisensorialità, i diversi usi dell’etanolo, l’inclusione sociale, la sensibilizzazione sulla situazione europea, l’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sulla società, il legame tra scienza, natura, arte e storia. Sono i temi al centro della rassegna 2025 di Public Engagement di Unife, che a partire da aprile propone un calendario ricco di appuntamenti aperti a tutta la città. Ad attendere il pubblico, attività interattive, degustazioni, visite guidate, spettacoli teatrali, seminari, podcast, camminate, rassegne cinematografiche e aperitivi. Ogni evento è pensato per offrire una visione inedita e coinvolgente della ricerca scientifica e per creare occasioni di dialogo e apprendimento condiviso tra il mondo accademico e la comunità, stimolando così la riflessione e la partecipazione attiva. "Con questa nuova edizione della rassegna Unife di Public Engagement, il nostro Ateneo rinnova il proprio impegno nel rendere la conoscenza scientifica un patrimonio accessibile e condiviso – così la rettrice Laura Ramaciotti –. Il Public Engagement è ormai parte integrante della nostra identità, uno strumento attraverso cui l’Università di Ferrara dialoga con la società civile, valorizzando la ricerca come motore di consapevolezza, innovazione e coesione sociale. Negli ultimi quattro anni abbiamo sostenuto con convinzione questo percorso, destinando 132.000 euro al bando interno, finanziando 27 progetti che hanno coinvolto 373 ricercatrici e ricercatori e raggiunto oltre 26.000 partecipanti esterni. Ogni progetto di Public Engagement nasce, infatti, con l’obiettivo di generare ricadute concrete sul territorio, favorendo processi di sviluppo e di valorizzazione del tessuto sociale ed economico locale".

Le iniziative. "Ferrara delle Scienze" nata nel 2024 per promuovere la divulgazione scientifica in modo accessibile. Utilizza strumenti come exhibit interattivi, video, modelli fisici. Etanolo a 360°. Che spirito! è il titolo della seconda iniziativa che prevede 5 incontri con la cittadinanza e con le scuole superiori e due visite guidate presso un liquorificio e un birrificio. Abitare l’inclusione. Diritti e spazi urbani oltre il conflitto: il progetto intende avviare una riflessione transdisciplinare sul tema dell’abitare in rapporto all’inclusione sociale, alla sostenibilità ambientale e alla conoscenza dei conflitti nei contesti urbani originati da ogni forma di discriminazione. Aperiscienza alla scoperta di Armonia e Ritmo nella Natura. Il progetto mira ad avvicinare il pubblico alla scienza attraverso sei incontri pomeridiani (maggio-ottobre 2025) tra Ferrara e Comacchio.